Ad Ardenno torna la tradizionale fiera di Novembre

Sondriotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni domenica 16 e lunedì 17 novembre 2025, il centro del comune di Ardenno ospiterà la storica “Fiera di Novembre” tradizionale appuntamento che anima il borgo della Bassa Valtellina con bancarelle, commercio ambulante e vitalità paesana. L’evento affonda solide radici nella tradizione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ardenno torna tradizionale fieraQuincinetto festeggia la tradizione: torna la Fiera Autunnale del Bestiame - Sabato 8 novembre la 66ª Rassegna bovina della Pezzata Rossa Valdostana e la 52ª Fiera di San Carlo: tra allevatori, prodotti tipici e un pranzo conviviale che unisce lavoro e festa ... giornalelavoce.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ardenno Torna Tradizionale Fiera