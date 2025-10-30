Ad Affari Tuoi Marianna arriva alla fine con 300mila euro e il pacco nero | con quale cifra è tornata a casa
Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 30 ottobre, la partita di Marianna insieme alla sorella gemella Barbara. La pacchista campana, dopo una partita praticamente perfetta arriva al tiro finale con la cifra massima e il pacco nero, ma decide di accettare l'offerta del Dottore. Il loro pacco nero conteneva esattamente la stessa cifra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«Ho chiesto alla produzione di fare i doppi turni: registro Affari tuoi dal mercoledì, così posso tornare nel fine settimana da lui, che sta crescendo e ha bisogno della mia presenza. I figli ci saranno riconoscenti non per le cose materiali, ma per il tempo passato i - facebook.com Vai su Facebook
Vince “Affari tuoi”. Stefano De Martino conquista l’access prime time con oltre 5 milioni di telespettatori (5 milioni 92 mila) e il 24,5% di share. #AscoltiTv - X Vai su X
Ad Affari Tuoi, Marianna arriva alla fine con 300mila euro e il pacco nero: con quale cifra è tornata a casa - Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 30 ottobre, la partita di Marianna insieme alla sorella gemella Barbara ... Da fanpage.it
Affari Tuoi stasera, Marianna della Campania e la gemella accettano 75mila euro: “Non scherzo col fuoco” - Affari Tuoi, Marianna della Campania fa una partita da sogno Marianna della Campania, un chirurgo vascolare, è stata la concorrente della partita ... Si legge su msn.com
Chi è Marianna della Campania, concorrente di Affari tuoi del 30 ottobre? - Chi è Marianna della Campania, concorrente di Affari tuoi del 30 ottobre? Da tag24.it