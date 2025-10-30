Ad Affari Tuoi Marianna arriva alla fine con 300mila euro e il pacco nero | con quale cifra è tornata a casa

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 30 ottobre, la partita di Marianna insieme alla sorella gemella Barbara. La pacchista campana, dopo una partita praticamente perfetta arriva al tiro finale con la cifra massima e il pacco nero, ma decide di accettare l'offerta del Dottore. Il loro pacco nero conteneva esattamente la stessa cifra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

