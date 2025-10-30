Acr Messina escussa la fideiussione della passata stagione | debito sportivo ridotto

Si riduce il debito sportivo dell'Acr Messina. Oggi è infatti avvenuta l'escussione della fideiussione relativa alla gestione sportiva della scorsa annata, uno step importante per le procedure di ingresso della nuova proprietà targata Racing City Group e Global Capital. Nei prossimi giorni la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Negli articoli di Emanuele Rigano le ultime novità sul fronte societario: Ninni Corda potrebbe convergere sul progetto del Racing Group. Il monte debitorio dovrebbe dimezzarsi visto che la fideiussione sarà escussa - facebook.com Vai su Facebook

Messina, escussa la fideiussione del “vecchio” Acr. Si riduce il debito sportivo - A fine mese scadeva la fideiussione del “vecchio” Acr Messina e prima della decorrenza del termine la Lega Pro ha regolarmente effettuato l’escussione della garanzia prestata dal precedente club. Riporta messinasportiva.it

Acr Messina, escussa la fideiussione della precedente annata. Debito sportivo dimezzato - È avvenuta oggi l'escussione, come era filtrato nei giorni scorsi, della fideiussione della precedente annata che di fatto dimezza il debito sportivo dell'ACR Messina e facilita le procedure per il su ... Secondo msn.com

L'Acr Messina ha una nuova guida, ecco la Racing City Group - La Racing City Group e la Global Capital, società australiane e degli emirati arabi ... Lo riporta rtp.gazzettadelsud.it