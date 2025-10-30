Acque Accordo del cuoio Tubone verso l’obiettivo

Numerosi cantieri stanno ridisegnando il percorso delle acque reflue: da una parte il Tubone, dall’altra i collettori fognari della Valdinievole. Obiettivo: dismettere impianti piccoli e superati, e concentrare il trattamento in pochi depuratori più performanti, a partire da quello industriale di Santa Croce. A guidare la "rivoluzione" è l’ Accordo del Cuoio, vasto programma di interventi infrastrutturali da quasi 200 milioni di euro. I lavori di Acque, portati avanti di concerto con i Comuni – spiega una nota –, sono giunti a buon punto: quasi pronto per i collaudi, il Tubone entrerà in funzione, in modo graduale, nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acque, Accordo del cuoio. Tubone verso l’obiettivo

