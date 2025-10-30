Acqua non potabile a Roccamontepiano | diffusa l' ordinanza

Dopo i risultati delle ultime analisi che hanno rilevato valori non conformi a causa della presenza della presenza di batteri dalla sorgente di Scurci, il sindaco di Roccamontepiano ha emesso un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell’acqua potabile.Le analisi hanno evidenziato la presenza di batteri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

