Achille Costacurta | Ho iniziato a spacciare e mi hanno arrestato Ho tentato il suicidio nel centro penale

Achille Costacurta racconta uno dei periodi più complessi della sua vita: a 16 anni fu arrestato per spaccio e nel centro penale tentò di togliersi la vita ingerendo 7 boccette di metadone: "I medici si chiedono come faccia ad essere ancora vivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

