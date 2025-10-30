Accusata di video porno con minori a Bari assolta la maestra Daniela Casulli

30 ott 2025

A diffondere la notizia è stata lei stessa sui social con una foto che la ritrae soddisfatta con in primo piano la sentenza di secondo grado: «Assolta perché il fatto non costituisce reato». Circa un anno e mezzo fa, nel luglio 2024, Daniela Casulli, una maestra di 48 anni era stata condannata dal Tribunale di Bari a 7 anni e 3 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 75mila euro con l’accusa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

