Accusata di aver istigato minori a girare video hard insegnante assolta a Bari | La giustizia esiste

È stata assolta in Corte di Appello a Bari, “perché il fatto non costituisce reato” la maestra che nel 2021 fu stata arrestata e sottoposta ai domiciliari con le accuse di produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne. La donna fu poi condannata a sette anni e tre mesi nel. 🔗 Leggi su Baritoday.it

