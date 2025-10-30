Accusata di aver fatto sesso con un minore maestra assolta in appello | Il fatto non costituisce reato

Assolta perché il fatto "non costituisce reato". È la sentenza pronuncia dalla Corte di Appello a Bari nei confronti di una maestra che nel 2021 era stata arrestata e sottoposta ai domiciliari con le accuse di produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne e poi condannata a. 🔗 Leggi su Today.it

