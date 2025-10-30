Accordo in arrivo tra Trump e Xi ecco il patto Usa – Cina
Accordo in vista tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano e quello cinese si sono incontrati per un paio d’ore in Corea del Nord e da ambo i lati filtra un deciso ottimismo. Il vertice si è incentrato su questioni economico-finanziarie, ma anche strategiche. E promette di avere ripercussioni anche sull’Europa. Stati Uniti e Cina “lavoreranno insieme” sulla guerra in Ucraina, ha infatti annunciato Trump prima di tornare negli Stati Uniti. L’incontro, durato poco più di 100 minuti, è stato visto come l’occasione per le due potenze – le maggiori economie mondiali – di tentare una stabilizzazione delle relazioni dopo mesi di tensioni commerciali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
