Accise e facce toste

Il governo dice che pareggia le accise sui carburanti, perché diminuisce quelle sulla benzina e aumenta quelle sul diesel. Ma quale pareggio e pareggio! Si vende molto più diesel che benzina, quindi non pareggia un bel niente, paghiamo più di prima. Che facce toste. Alessia Parini via email Gentile lettrice, in effetti nel ramo facce toste il governo Meloni surclassa tutti i governi che l’hanno preceduto, e non era facile battere Pd e Berlusconi in tale specialità. Quanto alla legge di bilancio, siamo partiti da “via le accise” e siamo arrivati a “pareggiamo le accise” che invece, come lei dice, non è un pareggio ma un aggravio di spesa travestito, perché la grande maggioranza degli automobilisti usa il diesel. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it