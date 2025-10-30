Accessibilità alle frazioni approvati i progetti per ripristino e sicurezza delle strade di Attiggio e Bassano-Argignano
FABRIANO – Il Comune di Fabriano ha approvato i progetti di ripristino e messa in sicurezza delle strade di accesso alle frazioni di Attiggio e Bassano–Argignano, danneggiate dagli eventi meteorologici eccezionali del 15 settembre 2022. Le opere saranno finanziate con le risorse stanziate. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
