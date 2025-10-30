Forse una spedizione punitiva, o comunque un pestaggio brutale in piena regola: altra serata di violenza nella zona della città bassa di Lodi. Attorno alle 21.30 di martedì, infatti, in via Maddalena, non distante da via Lodino, un ragazzo di 30 anni di nazionalità egiziana è stato aggredito da un gruppo di persone, forse quattro, che lo hanno colpito ripetutamente a calci e pugni, lasciandolo poi esanime per terra. La vittima è stata sorpresa alle spalle e non ha potuto far nulla per difendersi tenuto conto anche dell’inferiorità numerica. Dopo il pestaggio gli aggressori sono scappati volatilizzandosi tra le vie limitrofe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Accerchiato e picchiato: viene soccorso