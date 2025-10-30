Accerchiano e intimidiscono il maestro elementare | Hai alzato le mani su un bambino… Le minacce davanti alla figlia in un video sui social

Ha tutti i contorni di una spedizione punitiva l’agguato di alcuni giorni fa nei confronti di un maestro di una scuola elementare nel quartiere torinese Barriera di Milano. All’uscita dall’istituto di via Vestignè, l’insegnante è stato raggiunto da un gruppo di ragazzi, che l’hanno seguito, circondato e minacciato. Secondo gli autori del gesto, filmato e diffuso sui social, il maestro avrebbe alzato le mani su un bambino, definito «nostro nipote» dai giovani che hanno accerchiato l’uomo. A capeggiare la spedizione era Don Alì, controverso influencer torinese. L’agguato all’insegnante. Il video, girato dagli stessi aggressori, mostra la sequenza dell’agguato. 🔗 Leggi su Open.online