Accadde oggi | 30 ottobre gli alieni invadono gli USA

Fremondoweb.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stazione radiofonica americana CBS interruppe le regolari trasmissioni diramando, in una edizione straordinaria, una serie di bollettini che descrivevano le terribili intenzioni degli alieni del pianeta rosso “Signore e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 30 ottobre gli alieni invadono gli usa

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 30 ottobre, gli alieni invadono gli USA

Approfondisci con queste news

accadde oggi 30 ottobreAlmanacco | Giovedì 30 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio - Orson Welles trasmette per radio un realistico adattamento de La guerra dei mondi, causando il panico in tutti gli Stati Uniti, il giocatore del Perugia Renato Curi muore durante una partita contro la ... Riporta modenatoday.it

31 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Feste: Halloween: festa popolare di origine celtica, oggi diffusa soprattutto nei paesi anglosassoni e sempre più anche in Italia. Da veronasera.it

accadde oggi 30 ottobreAccadde oggi: 28 ottobre, l’ascesa del Fascismo con la Marcia su Roma - Una manifestazione armata organizzata dal Partito Nazionale Fascista (PNF) ebbe il suo successo e come conseg ... Scrive fremondoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Accadde Oggi 30 Ottobre