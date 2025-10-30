Abusi sul paziente medico condannato
Abusi nei confronti di un paziente durante una visita. Li avrebbe commessi un medico di base di 59 anni, che è stato condannato dall’undicesima sezione penale del Tribunale di Milano a 4 anni di reclusione (a fronte di una richiesta pena di 7 anni) per le accuse di violenza sessuale aggravata ai danni di un paziente di 22 anni. Gli abusi denunciati dal giovane risalgono a una visita effettuata all’inizio di luglio del 2024: in quell’occasione, il ragazzo era andato dal medico per avere un certificato di idoneità sportiva non agonistica. Le indagini della pm Alessia Menegazzo, coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, sono state condotte dalla sezione di pg della polizia della procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
