Abusi sessuali su una 12enne e video diffusi su WhatsApp | restano in carcere i tre indagati

Restano in carcere il 18enne e i due minorenni, rispettivamente di 14 e 17 anni, accusati a vario titolo di violenza sessuale di gruppo aggravata, atti sessuali con minorenne, atti persecutori e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico ai danni di una 12enne. Respinta dai giudici la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

