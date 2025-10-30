Abodi sull' America' s Cup | Nessun caos Napoli avrà la sua sfida USA

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si è mostrato ottimista riguardo alla prossima America’s Cup di Napoli del 2027, esprimendo fiducia nella presenza di una squadra statunitense nonostante il forfait del team American Magic. A margine del Premio De Sanctis a Roma, Abodi ha sottolineato che la situazione è ancora in fase di confronto e trattativa. Il Ministro è poi intervenuto anche sul calcio, parlando della scelta di giocare Milan-Como a Perth. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abodi sull'America's Cup: "Nessun caos, Napoli avrà la sua sfida USA"

Il presidente della @Fisiofficial Flavio Roda lancia un appello al ministro Abodi: servono risorse governative per garantire la sicurezza sulle piste. La Federazione accelera su omologazioni e nuove misure, ma i costi sono elevati. @CalcioFinanza - X Vai su X

“Anche mio figlio l'ha provato, da padre gli ho spiegato che non è una bravata e che così facendo si tolgono soldi al calcio", è l'ammissione del ministro dello Sport Andrea Abodi tornando sulla questione relativa alla lotta al pezzotto - facebook.com Vai su Facebook

