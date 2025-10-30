Abodi | Milan-Como a Perth? Non c’è rispetto nei confronti dei tifosi
Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha commentato la possibilità che Milan -Como si giochi a Perth, in Australia. Le parole di Abodi. «Ognuno è libero di esprimere la propria opinione — ha spiegato a margine del Premio De Sanctis —, ma la decisione rientra nelle competenze della Lega di Serie A. Bisogna però saper cogliere gli aspetti positivi». Poi la precisazione: «È vero, manca rispetto nei confronti dei tifosi: il calcio ha senso quando c’è il proprio pubblico. Qui si chiede un sacrificio enorme, non solo economico, e credo che il malumore derivi dal sentirsi esclusi». Abodi ha infine aggiunto: «Resta comunque un evento eccezionale, in un momento altrettanto particolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
