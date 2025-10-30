Abodi Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi

AGI - "Milan-Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero: io ritengo che la scelta della Lega sia conforme alle loro possibilità e credo che bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Quello che manca è il rispetto nei confronti dei tifosi, perché lo spettacolo calcistico ha un senso quando c'è un pubblico e quando c'è il tuo pubblico". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine del Premio De Sanctis, a Roma commentando la scelta dei club lombardi di disputare una partita dall'altra parte del mondo, per l'indisponibilità dello stadio San Siro a causa delle Olimpiadi Milano- Cortina. 🔗 Leggi su Agi.it

