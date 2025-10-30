Abodi Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi
AGI - "Milan-Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero: io ritengo che la scelta della Lega sia conforme alle loro possibilità e credo che bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Quello che manca è il rispetto nei confronti dei tifosi, perché lo spettacolo calcistico ha un senso quando c'è un pubblico e quando c'è il tuo pubblico". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine del Premio De Sanctis, a Roma commentando la scelta dei club lombardi di disputare una partita dall'altra parte del mondo, per l'indisponibilità dello stadio San Siro a causa delle Olimpiadi Milano- Cortina. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Secondo voi chi vuole più bene al calcio: Rabiot e Maignan o Abodi e De Siervo? E vi scandalizza di più lo stipendio dei giocatori o quello del Ministro e dell'Ad della Lega? Una riflessione a voce alta sull'ultima colossale idiozia del calcio italiano (Milan-Com - X Vai su X
Un colpo d'occhio che solo il pubblico di Milano può dare così L'evento è stato reso possibile anche grazie al supporto del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e al contributo del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri. @ - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Como a Perth, Abodi: "Occasione irripetibile, ma manca rispetto per i tifosi" - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto sulla decisione di disputare Milan- Si legge su msn.com
Abodi 'Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi' - Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Segnala ansa.it
IL MINISTRO - Abodi: "Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi" - Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Scrive napolimagazine.com