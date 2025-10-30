Abodi dice la sua | Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi lo spettacolo ha senso solo con il proprio pubblico
di Dario Bartolucci Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la possibilità di spostare la partita a Perth: le parole del ministro. Il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, intervenuto a margine del Premio De Sanctis, non ha parlato dell’Inter bensì ha commentato la decisione della Lega Serie A di far disputare la partita Milan Como a Perth, in Australia. «Milan–Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c’è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto», ha dichiarato il ministro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Gigi Buffon e Giancarlo Antognoni, il ministro Abodi, quanti protagonisti nella seconda giornata di Quarto Tempo - l'innovazione del calcio dilettantistico https://www.figcbz.it/it/quarto-tempo-la-seconda-giornata-con-protagonisti-abodi-buffon-e-antognoni/ Le - facebook.com Vai su Facebook
Secondo voi chi vuole più bene al calcio: Rabiot e Maignan o Abodi e De Siervo? E vi scandalizza di più lo stipendio dei giocatori o quello del Ministro e dell'Ad della Lega? Una riflessione a voce alta sull'ultima colossale idiozia del calcio italiano (Milan-Com - X Vai su X
Il ministro Abodi su Milan-Como a Perth: “Non c’è rispetto per i tifosi” - Così il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi ha commentato la decisione della Lega Serie A di disputare la sfida tra Milan e ... Si legge su gianlucadimarzio.com
Caos Milan-Como, Abodi ribalta di nuovo tutto: bordata a sorpresa - Como spostata in Australia: le dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi ... Secondo spaziomilan.it
Abodi su Milan-Como a Perth: "Evento unico, ma manca rispetto per i tifosi" - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato la scelta della Lega Serie A di disputare Milan- Riporta tuttojuve.com