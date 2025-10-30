Abodi dice la sua | Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi lo spettacolo ha senso solo con il proprio pubblico

di Dario Bartolucci Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la possibilità di spostare la partita a Perth: le parole del ministro. Il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, intervenuto a margine del Premio De Sanctis, non ha parlato dell’Inter bensì ha commentato la decisione della Lega Serie A di far disputare la partita Milan Como a Perth, in Australia. «Milan–Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c’è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto», ha dichiarato il ministro. 🔗 Leggi su Internews24.com

