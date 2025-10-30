Abodi dice la sua | Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi lo spettacolo ha senso solo con il proprio pubblico

Internews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la possibilità di spostare la partita a Perth: le parole del ministro. Il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, intervenuto a margine del Premio De Sanctis, non ha parlato dell’Inter bensì ha commentato la decisione della Lega Serie A di far disputare la partita Milan Como a Perth, in Australia. «Milan–Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c’è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto», ha dichiarato il ministro. 🔗 Leggi su Internews24.com

abodi dice la sua milan como a perth manca il rispetto per i tifosi lo spettacolo ha senso solo con il proprio pubblico

© Internews24.com - Abodi dice la sua: «Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi, lo spettacolo ha senso solo con il proprio pubblico»

Approfondisci con queste news

abodi dice sua milanIl ministro Abodi su Milan-Como a Perth: “Non c’è rispetto per i tifosi” - Così il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi ha commentato la decisione della Lega Serie A di disputare la sfida tra Milan e ... Si legge su gianlucadimarzio.com

abodi dice sua milanCaos Milan-Como, Abodi ribalta di nuovo tutto: bordata a sorpresa - Como spostata in Australia: le dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi ... Secondo spaziomilan.it

abodi dice sua milanAbodi su Milan-Como a Perth: "Evento unico, ma manca rispetto per i tifosi" - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato la scelta della Lega Serie A di disputare Milan- Riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Abodi Dice Sua Milan