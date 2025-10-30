Abbiamo sviluppato un plastico di 2,70 metri con 300 minifigure tutte colorate Ci sono volute 400 ore per realizzarlo e 160 ore solo per la progettazione

L ucca, 30 ott. (askanews) – A Lucca Comics & Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ricostruisce il centro storico. A immaginarla è stato Riccardo Zangelmi, il primo e unico Lego Certified Professional italiano. Leggi anche › La Birkin di Hermès fatta di Lego, l’ultima mania fashion “L’idea – ha detto ad askanews – parte dal cercare di realizzare tre monumenti iconici di Lucca, quindi Piazza San Michele, Piazza Anfiteatro e Torre Giunigi, e cercare di racchiuderle all’interno delle mura di Lucca. Abbiamo sviluppato un plastico di 2,70 metri con 300 minifigure, tutte colorate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

