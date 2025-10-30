Abbiamo partecipato al colpo | confessano i rapinatori del Louvre Rischiano 25 anni

La procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau Due ammissioni parziali, ma nessuna traccia del tesoro. A dieci giorni dal colpo al Louvre che ha fatto sparire gioielli per quasi 90 milioni di euro, gli arrestati hanno confessato il loro ruolo nella rapina. “Entrambi hanno parzialmente ammesso la loro partecipazione ai fatti davanti agli investigatori”, ha annunciato ieri in conferenza stampa la procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau. Per i due malviventi si profilano accuse pesantissime: furto plurimo in banda organizzata e associazione a delinquere, con pene che potrebbero arrivare fino a 25 anni complessivi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

