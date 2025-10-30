Abbiamo partecipato al colpo | confessano i rapinatori del Louvre Rischiano 25 anni

La procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau Due ammissioni parziali, ma nessuna traccia del tesoro. A dieci giorni dal colpo al Louvre che ha fatto sparire gioielli per quasi 90 milioni di euro, gli arrestati hanno confessato il loro ruolo nella rapina. “Entrambi hanno parzialmente ammesso la loro partecipazione ai fatti davanti agli investigatori”, ha annunciato ieri in conferenza stampa la procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau. Per i due malviventi si profilano accuse pesantissime: furto plurimo in banda organizzata e associazione a delinquere, con pene che potrebbero arrivare fino a 25 anni complessivi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Abbiamo partecipato al colpo”: confessano i rapinatori del Louvre. Rischiano 25 anni

Approfondisci con queste news

Sabato 25 ottobre abbiamo partecipato al Pumpkin Lab, organizzato insieme a City Life, pensato per avvicinare i più piccoli al mondo della natura in modo divertente ed educativo. Dopo una “caccia alla zucca” tra gli Orti Fioriti del parco Smart City Life Mil Vai su Facebook

In #OpenFiber abbiamo partecipato a #CityVision, gli Stati Generali delle Città Intelligenti a Padova. Dal workshop Innovation & Leadership al panel Nuove città, nuovi cittadini e al tavolo su #fibraottica e #5G, abbiamo raccontato il nostro impegno per città più - X Vai su X

“Abbiamo visto l’aereo salire, poi girarsi di colpo e cadere”: la morte dell’influencer dell’aviazione Tang Feiji sconvolge i suoi follower - Un noto influencer cinese dell’aviazione, Tang Feiji, è morto sabato mentre trasmetteva in diretta a bordo del suo velivolo ultraleggero nella contea di Jiange, nella provincia del Sichuan. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

“Abbiamo sentito un colpo fortissimo”, 23enne precipita da balcone ad Alessandria: è grave. Indagini in corso - Dramma nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 al quartiere Pista di Alessandria: un giovane di 23 anni è precipitato dal balcone al quarto piano del suo appartamento. Da fanpage.it