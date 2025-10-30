Abbattuti undici tigli Sconfitti gli ambientalisti | Atto di forza e arroganza
Sconfitto il fronte ambientalista: gli 11 tigli di piazza delle Associazioni sono stati abbattuti. Con un intervento iniziato all’alba di ieri, è stato eliminato il filare alberato che per decenni ha impreziosito una delle piazze di Melegnano e per il quale cittadini, comitati e associazioni si sono battuti per quasi due anni con sit-in, raccolte di firme, diffide, pareri agronomici e persino un ricorso al Tar (poi rigettato). Una mobilitazione ad ampio raggio, che però non è bastata a salvare i giganti verdi. Nessun dietro-front da parte del Comune, che ha disposto l’abbattimento di quegli alberi per fare spazio a un progetto di restyling della piazza, nel segno di una maggiore vivibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
