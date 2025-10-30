Abbattimento di tre tigli a rischio caduta
Tra ieri e oggi saranno portati a termine i lavori di abbattimento di tre tigli risultati gravemente compromessi e a rischio crollo durante il monitoraggio del verde. Nella mattinata di mercoledì si è concluso l’intervento in corso Garibaldi con il taglio delle due essenze a rischio ed entro la giornata di domani dovrebbe essere eliminato anche il terzo albero a rischio individuato in piazza Fontanesi. L’intervento si è reso necessario per garantire la pubblica incolumità a fronte del rischio di cedimenti e dei conseguenti danni a cose o, peggio, a persone. Le verifiche, infatti, avevano rilevato gravi problemi sui tre tigli: uno in corso Garibaldi ormai disseccato e gli altri due con criticità strutturali e gravi lesioni alla base tali da comprometterne la stabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
