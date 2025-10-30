A21 furgone in fiamme distrutto il casello di Brescia Sud | VIDEO
Problemi di traffico intenso sull'A21, dove un casello, nei pressi di Brescia Sud è andato a fuoco, a causa di un furgone da cui sarebbero partite le fiamme L'articolo A21, furgone in fiamme, distrutto il casello di Brescia Sud VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oristano, furgone prende fuoco sotto al cavalcavia: le immagini delle fiamme e l'intervento dei vigili del fuoco - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
A fuoco un furgone carico di gomme e il casello dell'autostrada viene distrutto dalle fiamme (VIDEO): l'intervento dei pompieri - In fiamme il casello autostradale di Brescia Sud: bloccata nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 30 ottobre) l'Autostrada A 21. Riporta ildolomiti.it
Incendio distrugge il casello Brescia Sud dell’A21 - Nel pomeriggio del 30 ottobre 2025 un violento incendio, scaturito da un camion carico di pneumatici, ha distrutto il casello di Brescia Sud dell’autostrada A21. trasportoeuropa.it scrive
Incendio sull'autostrada, in fiamme un casello dell'A21. Il rogo è partito da un furgone carico di gomme VIDEO - Incendio sull'autostrada A21: in fiamme, questo pomeriggio, un casello autostradale all’uscita Brescia Sud. Si legge su msn.com