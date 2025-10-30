A21 chiusa | incendio devasta il casello di Brescia Sud

Momenti di paura lungo l'autostrada A21, nel tratto di Brescia Sud. Un violento incendio è divampato al casello autostradale, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un camion carico di gomme fermo nei pressi della struttura. In pochi minuti il rogo ha avvolto il casello, distruggendone gran parte e costringendo alla chiusura temporanea del traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo, insieme al personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A21 chiusa: incendio devasta il casello di Brescia Sud

