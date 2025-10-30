A19 nuovi lavori allo svincolo per Villabate | scatta la chiusura per una notte
Come già successo la scorsa settimana, questa notte lungo sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Villabate sulla carreggiata in direzione Catania lungo l'autostrada A19. Gli utenti che percorrono l'autostrada in direzione del capoluogo etneo potranno raggiungere il centro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ANCORA NUOVI INTERVENTI SULLA VIABILITA’: AL VIA I LAVORI SULLA STRADA COMUNALE MITURRO - MANDRIANUOVA (Regia trazzera n. 446) Sono ufficialmente iniziati i lavori del primo lotto, per un importo complessivo di 1.500.000 euro, destinati - facebook.com Vai su Facebook
Ciclovia della Valle Sabbia, nuovi lavori per sicurezza e turismo - X Vai su X
A19, nuovi lavori allo svincolo per Villabate: scatta la chiusura per una notte - Come già successo la scorsa settimana, questa notte lungo sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Villabate sulla carreggiata in direzione Catania lungo l’autostrada A19. Lo riporta mondopalermo.it
Autostrada A19: chiusura temporanea delle rampe dello svincolo per Enna - Per la sostituzione dei giunti di dilatazione traffico deviato dal 3 al 15 novembre. Da rainews.it
A19, lavori sulle rampe di Enna, ecco le chiusure ed i percorsi alternativi - A partire da lunedì 3 novembre Anas effettuerà l’installazione dei giunti di dilatazione alle rampe dello svincolo di Enna, situato al km 120 dell’autostrada A19 “Palermo- Riporta vivienna.it