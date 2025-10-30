A1 stop ai sorpassi dei tir tra Incisa e Chiusi | protesta degli autotrasportatori aretini
Confartigianato Trasporti: “Misura sproporzionata e decisa senza confronto con la categoria” Arezzo – Scatta da lunedì 3 novembre il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti superiori alle 12 tonnellate nel tratto dell’A1 tra Incisa-Reggello e Chiusi, circa 90 chilometri di autostrada. Una decisione che non convince Confartigianato Trasporti Arezzo, che parla di “provvedimento sproporzionato e ingiustificato”, lamentando la totale assenza di un confronto con gli operatori del settore. “È una misura nata sull’onda emotiva di tragici incidenti che comprendiamo nel dolore – dichiara il presidente provinciale Stefano Biadetti – ma applicata in modo indiscriminato a tutta la tratta, senza distinguere i punti realmente critici. 🔗 Leggi su Lortica.it
