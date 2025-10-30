A Wanda Marasco il Premio Palasciano-Bellofiore 2025 | gran finale del festival Spectrum mundi a Capua

Si chiude con una serata di festa, tra filosofia, poesia e letteratura, il XVII Festival-Laboratorio “Spectrum mundi. L’arcobaleno dell’umano spirito”, promosso dall’Accademia Palasciania, e diventato negli anni un appuntamento di spicco della vita culturale capuana.Dopo sette lezioni-spettacolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

Premio Letterario Nazionale Clara Sereni • VI Edizione Cerimonia di premiazione opere vincitrici Sabato 8 novembre 2025, ore 17.30 Teatro Morlacchi, Perugia Conduce Paolo Di Paolo FINALISTI SEZIONE EDITI Wanda Marasco, "Di spalle a questo mon - facebook.com Vai su Facebook

Si è concluso il tour della vincitrice del #PremioCampiello 2025, Wanda Marasco Dopo la proclamazione, “Di spalle a questo mondo” ha incontrato i lettori a Cervo, Palermo, Thiene e Vigevano. Grazie a @Frecciarossa_IT per aver reso possibile quest - X Vai su X

“DI SPALLE A QUESTO MONDO” DI WANDA MARASCO, PREMIO CAMPIELLO - La narrazione con cui Wanda Marasco ha saputo delineare e ritrarre la personalità di Ferdinando Palasciano, medico e docente ... Si legge su opinione.it

Wanda Marasco, la finalista del premio Campiello 2025 e la storia del medico risorgimentale Palasciano, precursore della Croce Rossa - Si ispira a una figura storica reale, il medico napoletano Ferdinando Palasciano, chirurgo, considerato precursore della Croce Rossa, il romanzo di Wanda Marasco Di spalle a questo mondo (Neri Pozza, ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Wanda Marasco vince il Premio Campiello con il romanzo su Palasciano, il medico che voleva curare il mondo - La storia di Ferdinando Palasciano, grande medico dell'Ottocento, e della moglie Olga, ha conquistato i lettori: è Wanda Marasco con il romanzo "Di spalle a questo mondo" (Neri Pozza) a vincere la ... Lo riporta ilgazzettino.it