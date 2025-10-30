A Vieste approda la barca della legalità Helena
La Lega Navale Italiana – Sezione di Rodi Garganico Isole Tremiti – parteciperà con la barca della legalità Helena alla veleggiata tra Vieste e Peschici in programma l’1 novembre, organizzata dalla Sezione LNI di Peschici in collaborazione con l’ASD Sosandra di Vieste. L’iniziativa rientra nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
In occasione della II Veleggiata “Halloween Sailing” (Vieste–Peschici), in programma il 1° novembre 2025, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Peschici in collaborazione con l’ASD Sosandra di Vieste, prenderà parte anche la Barca a vela del - facebook.com Vai su Facebook