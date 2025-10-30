A Verona per Halloween il Festival delle Lumere
Forte Gisella, in via Mantovana 117 a Verona, apre le sue porte per due giornate dedicate alla magia e al mistero con il Festival delle Lumere, un evento gratuito pensato per grandi e piccini. Il 31 ottobre e l'1 novembre, il suggestivo spazio storico si trasformerà in un luogo incantato dove. 🔗 Leggi su Veronasera.it
