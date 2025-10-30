A Tuscania il più grande impianto fotovoltaico d' Italia | FOTO

A Tuscania c'è il più grande impianto fotovoltaico connesso d'Italia. Un parco da 150 megawatt nato dalla collaborazione tra Sma e Comal che, in totale, ha già portato alla realizzazione di oltre 1,3 gigawatt di impianti fotovoltaici a livello nazionale. Tra i progetti, anche quello da 75. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

