A Tirano la storica Fiera di San Martino
n occasione della Festa del Santo Patrono di Tirano si svolge la tradizionale Fiera di San Martino. Come vuole la tradizione, ormai dal lontano 1834, l'11 novembre, giorno dedicato alla commemorazione di San Martino di Tours, patrono della Città di Tirano, si rinnova l'appuntamento con la sentita.
