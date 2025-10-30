Ieri sera, durante l’ultima puntata di This is Me, Silvia Toffanin ha regalato al pubblico un momento esilarante insieme al comico Vincenzo De Lucia, che da anni la imita con grande successo. Con l’aiuto di Alessandro Del Piero e Fiorella Mannoia, la conduttrice si è prestata a un divertente “gioco degli specchi” culminato in uno sketch ironico dedicato a Pier Silvio Berlusconi. Lo sketch tra Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia a This is Me. Durante il gioco degli specchi, Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia si sono sfidati rispondendo a una serie di domande curiose poste da Alessandro Del Piero e Fiorella Mannoia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - A This Is Me Silvia Toffanin e la sua imitazione di Vincenzo De Lucia: “Face It Challenge” – Video Mediaset