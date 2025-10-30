A Tavagnacco arriva una nuova dottoressa di medicina generale

Udinetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo novembre, la dottoressa Alessandra Soravia entrerà in servizio come nuova medica di medicina generale a Tavagnacco, subentrando alla dottoressa Clara Ricci, le cui persone assistite saranno assegnate automaticamente alla nuova professionista. Sempre dallo stesso giorno, i cittadini e le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

