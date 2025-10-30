A soli 18 anni si laurea in Didattica della Musica nelle sue canzoni bullismo e femminicidi | La musica mi ha salvata
Un comunicato inviato alla redazione di Orizzonte Scuola racconta la storia di Anna La Croce, che lo scorso 28 ottobre 2025 ha conseguito la laurea triennale in Didattica della Musica presso il Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, con la votazione di 110 su 110. Con questo risultato, Anna – che compirà 19 anni il 31 ottobre – diventa (forse) la più giovane laureata triennale in Italia nel suo ambito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Morto a soli 18 anni". Lutto tremendo per la protagonista di Ballando: è successo all’improvviso - facebook.com Vai su Facebook
Si diploma a giugno e a ottobre si laurea a soli 18 anni: potrebbe essere la più giovane “dottoressa” d’Italia - Una laurea triennale conseguita a soli diciotto anni con votazione 110 su 110: questa la storia di Anna La Croce, una giovane originaria di Catanzaro, che ha conseguito il titolo in Didattica della Mu ... Secondo tecnicadellascuola.it
Il sabino Alessandro Sacripanti consegue il Diploma Accademico a soli 18 anni al Conservatorio Caselle di L’Aquila - Il 29 ottobre 2025 Alessandro Sacripanti, classe 2007, ha conseguito il Diploma Accademico di I livello presso il Conservatorio di Mu ... Riporta rietinvetrina.it