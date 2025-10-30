A Roma un mese di affitto è più alto di una rata del mutuo

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comprare una casa o andarci a vivere in affitto? L'antico dilemma di milioni di famiglie sembra trovare una risposta, almeno secondo l'ultimo studio del Gruppo Tecnocasa. Il costo degli affitti a RomaIl centro studi della società immobiliare ha preso in analisi il prezzo medio di un affitto a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

A Roma il costo di una stanza in affitto arriva a 645 euro al mese. Schizzano anche i monolocali - Se il costo degli affitti medi nelle principali capitali europee ha registrato una stabilizzazione nel primo trimestre 2025, andando nello specifico dei monolocali e delle stanze la tendenza &#232; di un ... Secondo romatoday.it

Studenti, stanze in affitto a Roma: la mappa dei prezzi, quartiere per quartiere. Fino a 650 euro al mese per una singola - Dopo la frenata degli anni della pandemia, dello smartworking di massa e della didattica a distanza, torna a correre la domanda di stanze per studenti e lavoratori fuori sede nella Capitale, che si ... Da ilmessaggero.it

La lotta degli studenti per un stanza in affitto a Roma: “Come una gara, vince chi paga prima” - Bisogna destreggiarsi tra prezzi folli(oltre 600 euro per un posto letto), case fatiscenti e il ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Mese Affitto 232