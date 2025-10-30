A Roma realizzato il primo trapianto di arteria polmonare al mondo | Abbiamo fatto ciò che sembrava impossibile
Per la prima volta al mondo, una paziente con tumore al polmone infiltrante l’arteria polmonare è stata sottoposta a un trapianto di arteria polmonare. L’intervento, realizzato lo scorso 17 luglio presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma, ha rappresentato una prima mondiale. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
BAT Italia lancia glo Hilo con un secret show di Achille Lauro a The Circle, il nuovo hub esperienziale di Roma realizzato in collaborazione con Lux Entertainment e Italia Eventi Group. Uno spazio che fonde cultura, tecnologia e intrattenimento, pensato per il p - facebook.com Vai su Facebook
MARO'. BALBONI (FDI): PRESENTATA QUERELA PER DIFFAMAZIONE A TRAVAGLIO DA LATORRE (DIRE) Roma, 29 ott. - Il Senatore Avv. Alberto BALBONI e l'Avv. Andrea Ferrari del Foro di Ferrara comunicano che il Sig. Massimiliano Latorre, uno dei du - X Vai su X
Primo trapianto al mondo di arteria polmonare al Sant’Andrea di Roma - Eseguito per la prima volta al mondo un trapianto di arteria polmonare in una paziente con un tumore del polmone infiltrante l'arteria polmonare associato ... lapresse.it scrive
Roma: eseguito al Sant’Andrea il primo trapianto al mondo di arteria polmonare in un intervento oncologico - Universitaria Sant'Andrea di Roma ha realizzato, il trapianto di un'arteria polmonare ... Da ilmetropolitano.it
Primo trapianto di arteria polmonare a Roma: un traguardo storico nella chirurgia toracica oncologica - Primo trapianto di arteria polmonare a Roma: un intervento senza precedenti nella chirurgia toracica oncologica. Da notizie.it