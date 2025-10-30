A Roma realizzato il primo trapianto di arteria polmonare al mondo | Abbiamo fatto ciò che sembrava impossibile

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta al mondo, una paziente con tumore al polmone infiltrante l’arteria polmonare è stata sottoposta a un trapianto di arteria polmonare. L’intervento, realizzato lo scorso 17 luglio presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma, ha rappresentato una prima mondiale. 🔗 Leggi su Today.it

