A Roma effettuato primo trapianto al mondo di arteria polmonare
Ancora una volta il nostro Paese si conferma all'avanguardia e un'eccellenza mondiale nel campo dei trapianti: all’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto di arteria polmonare in una paziente con un tumore del polmone che aveva infiltrato l’arteria polmonare con la necessaria asportazione dell’intero polmone di sinistra. Un intervento eccezionale. Questo intervento eccezionale è stato eseguito presso il reparto di Chirurgia toracica del Sant’Andrea di Roma: la notizia, data soltanto oggi, è avvenuto lo scorso 17 luglio " grazie alla intuizione di due giovani chirurghe toraciche, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci ed è stato eseguito da un team guidato Erino A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
