A processo candidato di Fico in Campania

Sergio D’Angelo, ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli e tra i candidati, per Avs, nelle liste che sostengono l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, alla presidenza della Regione Campania, è indagato per manifestazione non autorizzata. L’ha reso noto lo stesso D’Angelo sui social sottolineando di aver ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini. Il candidato è accusato di aver promosso manifestazioni pubbliche non autorizzate in occasione della vertenza per la salvaguardia dei lavoratori Gesco, circa un anno fa. Tanto è bastato a Fratelli d’Italia, tuttavia, per presentare il conto a Fico e al Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - A processo candidato di Fico in Campania

Argomenti simili trattati di recente

Il voto che salva Ilaria Salis dal processo è uno schiaffo alla giustizia e al buon senso. L’Europa ha perso un’occasione per difendere la coerenza e la credibilità delle sue istituzioni, accettando il fatto che chiunque possa essere candidato solo per sfuggire alla Vai su Facebook

Sergio D’Angelo a processo: il candidato Avs accusato di manifestazione non autorizzata: “Proprio ora, a poche settimane dal voto” - Il fondatore del gruppo di imprese sociali Gesco, oggi candidato con Roberto Fico rinviato a giudizio. Scrive fanpage.it

Il “signor Caf” candidato con Mastella a sostegno di Fico: nel santino elettorale la foto con un indagato per voto di scambio - Fa discutere l'endorsement di Sabino De Micco a Mauro Scarpitti per le Regionali 2025 in Campania: il consigliere municipale napoletano è coinvolto in ... Si legge su fanpage.it

Regionali Campania, Sergio D'Angelo indagato per manifestazione non autorizzata: è candidato a sostegno di Roberto Fico - Sergio D'Angelo, ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli e tra i candidati, per Avs, nelle liste che sostengono Roberto Fico alla presidenza della Campania, é ... Da ilmattino.it