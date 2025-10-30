A Predappio tra i nostalgici di Mussolini | Giuste le leggi razziali prima gli italiani poi tutti gli altri

Fanpage.it | 30 ott 2025

A Predappio sono tornati i fascisti, e purtroppo anche in Italia. Fra spintoni, offese, cori "Duce! Duce!" e spillette Sieg Heil che richiamano direttamente al nazismo, l'Italia a cui la destra italiana non ha mai smesso di strizzare l'occhio, si è ritrovata a Predappio per festeggiare la Marcia su Roma, tutti proni alla cripta di Benito Mussolini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

