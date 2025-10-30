A Perugia un convegno su Gabriele D’Annunzio e il suo rapporto con la politica italiana

Perugiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un approfondimento sulla figura di Gabriele D’Annunzio e sul suo impatto nella storia politica italiana dal 1897 al 1922. È questo il tema del convegno in programma giovedì 30 ottobre, con inizio alle ore 17.30, nella Sala della Vaccara di Perugia.L’incontro, che gode dei saluti istituzionali di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Perugia Convegno Gabriele D8217annunzio