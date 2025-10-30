a pavia la prima smoking area spazio riservato ai fumatori con il cestino per i mozziconi

Un cartello verde in cima a una palina e, sotto, un contenitore. Pavia ha la prima smoking area, uno spazio destinato ai fumatori che potranno usufruire di quel cilindro bianco e giallo per gettare i mozziconi. L’area, individuata in piazza Leonardo da Vinci di fronte all’aula del Quattrocento e accanto all’aula magna, uno dei punti di maggiore passaggio dell’Ateneo, è stata inaugurata ieri mattina dall’assessore all’Ambiente Lorenzo Goppa. "Sicuramente verremo criticati perché ci sono problemi più gravi – ha detto – E noi ci occupiamo dei più piccoli. Non vedo però per quale motivo non ci possa preoccupare di un fenomeno sottovalutato come quello dell’abbandono dei mozziconi per strada". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

