A Padova la commemorazione di tutti i defunti con il vescovo Claudio

Domenica 2 novembre 2025, giorno in cui la Chiesa commemora tutti i fedeli defunti, il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla celebrerà l’Eucaristia nella Cappella del Cimitero Maggiore di Padova alle ore 15. Seguirà la processione lungo i viali del Cimitero con la benedizione delle tombe.A. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

