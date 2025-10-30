Nel mese di novembre, Orobica Pesca premia ancora una volta la fedeltà dei suoi clienti con una promozione davvero vantaggiosa: la Carta Risparmio vale doppio. Per tutto il mese, infatti, ogni acquisto effettuato nei punti vendita Orobica Pesca permetterà di accumulare 4 punti per ogni 5 euro di spesa, raddoppiando così i vantaggi abituali riservati ai possessori della carta. Un’iniziativa pensata per festeggiare i 60 anni di attività dell’azienda, fondata nel 1965 e oggi punto di riferimento per la qualità e la freschezza del pesce in tutta la provincia di Bergamo. Con la Carta Risparmio, i clienti possono accumulare punti a ogni spesa e ottenere premi e vantaggi esclusivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A novembre la Carta Risparmio Orobica Pesca vale doppio