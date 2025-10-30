A Monza un ascensore esterno e panoramico per la scuola senza barriere
Era da anni che si attendeva l'ascensore. Una necessità che durante lo scorso anno scolastico è diventata un'emergenza con un'allieva, che momentaneamente non poteva camminare, portata su e giù in classe in spalla dalla madre. Ma adesso alla scuola media Ardigò di Monza arriva l'ascensore.
