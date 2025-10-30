A Monte Sant' Angelo i weekend sono all' insegna di degustazioni visite e suggestive atmosfere natalizie

Foggiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama ‘La città dei due siti UNESCO: un weekend da te’ ed è il calendario di esperienze e walking tour che animeranno Monte SantAngelo durante i mesi di novembre e dicembre con percorsi, degustazioni, visite e suggestive atmosfere natalizie.In programma appuntamenti dedicati all’olio, al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

monte sant angelo weekend“La città dei due siti Unesco: a un weekend da te” al via le attività gratuite a Monte Sant’Angelo con l’info point - “LA CITTÀ DEI DUE SITI UNESCO: A UN WEEKEND DA TE”, AL VIA LE ATTIVITÀ GRATUITE A MONTE SANT’ANGELO CON L'INFO POINT Monte Sant’Angelo, la città dei due ... ilsipontino.net scrive

Monte Sant'Angelo Festival Michael 2023, 'La cultura come antidoto alle mafie' - Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale, enogastronomico della Città dei due siti Unesco e 1^ Assemblea nazionale di Avviso Pubblico. Scrive affaritaliani.it

Meteo Monte Sant'Angelo : pioggia nel weekend - Sabato 19 Novembre: giornata caratterizzata da pioggia moderata o forte, minima 7°C, massima 10°C. Da ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Monte Sant Angelo Weekend