A Monte Sant' Angelo i weekend sono all' insegna di degustazioni visite e suggestive atmosfere natalizie

Si chiama ‘La città dei due siti UNESCO: un weekend da te’ ed è il calendario di esperienze e walking tour che animeranno Monte Sant’Angelo durante i mesi di novembre e dicembre con percorsi, degustazioni, visite e suggestive atmosfere natalizie.In programma appuntamenti dedicati all’olio, al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it