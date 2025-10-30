Non serve essere Stoccolma per diventare famosi per il Nobel e nemmeno Milano con l’ “Ambrogino doro”. Nella piccola Mondovì, quella che amo definire la città più bella d’Italia, nei giorni scorsi grazie al premio “Res Publica” sono arrivati Rana Salman e Eszter Koranyi dalla Palestina e da Israele, la suora filippina Aabby Avelino coordinatrice internazionale dell’Associazione-rete “Talitha Kum” e il performer sudafricano Trésor Riziki (Sud Africa). Il mondo per un giorno ha incontrato questa cittadina che è un “distretto culturale” e un presidio significativo grazie all’incessante lavoro dell’amministrazione comunale ma anche grazie a persone come Antonio Maria Costa, ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Maura Leonti e a tanti cittadini che scelgono di dare il loro contributo alla città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Mondovì si possono ascoltare storie incredibili