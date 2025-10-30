A Milano la Curia vende un bosco a una società immobiliare palazzi sostituiranno gli alberi nel silenzio del Comune

Un'area boschiva di circa 21mila mq in via Falck, periferia nord ovest di Milano, rischia di essere compromessa da un nuovo progetto edilizio attualmente in fase di approvazione negli uffici del Comune. Dall'inizio i residenti, sentiti da Fanpage.it, si sono opposti alla trasformazione dell'area di proprietà della Curia, la quale venderà il lotto al fondo immobiliare Redo srg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

